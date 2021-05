Fiorentina, Commisso ha già chiamato Gattuso: i piani di mercato per la viola del futuro

Rocco Commisso ha parlato al telefono con Gennaro Gattuso negli scorsi giorni con l'obiettivo di convincerlo a sedere sulla panchina della Fiorentina dopo l'addio al Napoli che arriverà al termine del contratto a fine stagione. I due si sono capiti subito, ma il tecnico ha chiesto di riparlarne a fine campionato perché prima vuole regalare la Champions agli azzurri. Il feeling tutto calabrese tra i due però sembra essere già scattato e Commisso confida di convincere l'allenatore con un progetto di rilancio.

Un rilancio che passerebbe ovviamente dalla conferma di Dusan Vlahovic, punta che la Fiorentina ha saputo far crescere fino a trasformarlo in un bomber di caratura internazionale. Ribery potrebbe restare in un ruolo "alla Mertens". Amrabat lo voleva già a Napoli e Callejon lo conosce benissimo. Chi potrebbe essere in partenza è Biraghi, che nella difesa a quattro non sarebbe utile perché ha caratteristiche troppo offensive. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.