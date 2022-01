Fiorentina, confermati i sondaggi per Yahia Fofana: può arrivare un nuovo portiere francese

Dopo Frey e Lafont, la Fiorentina potrebbe pescare di nuovo in Francia per l'acquisto di un portiere. Confermati questa mattina dalla 'Gazzetta dello Sport' i sondaggi per Yahia Fofana, classe 2000 in forza al Le Havre in Ligue 2. Sul giovane estremo difensore c'è anche l'Angers.