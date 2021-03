Fiorentina, confronto tra club, allenatore e giocatori dopo il ko di Udine

Una sconfitta che brucia quella subita dalla Fiorentina alla Dacia Arena contro l'Udinese. Non solo per il risultato che ovviamente fa male a tutto l'ambiente viola, ma anche per come è arrivato. La squadra di Prandelli non ha mai provato a vincere la sfida e per questo, all'interno del club, l'arrabbiatura è forte, a cominciare dal presidente Commisso, attualmente in USA. Questa mattina, presso il Centro Sportivo Astori, è andato in scena un duro confronto alla presenza dei dirigenti, Pradè e Barone, dell'allenatore Prandelli e ovviamente di tutta la squadra. Mercoledì la Fiorentina sarà impegnata al Franchi nel difficile match contro la Roma, partita da cui i viola proveranno uscire imbattuti per raccogliere punti utili anche in chiave salvezza. A riportarlo è Radio Bruno Toscana.