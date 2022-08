Fiorentina-Cremonese, formazioni ufficiali: Italiano sorprende tutti con Kouame e Benassi dal 1'

Inizia il campionato di Fiorentina e Cremonese. I viola sfidano i grigiorossi al Franchi, fischio d'inizio alle 18.30. I due tecnici hanno diramato le formazioni ufficiali e non mancano le sorprese. Italiano sceglie Jovic in attacco, supportato ai lati da Sottil e Kouame: panchina per Nico Gonzalez e Ikoné. In difesa c'è Martinez Quarta al posto dell'infortunato Igor, mentre nel ruolo di terzino destro c'è Benassi. Fra i pali Gollini vince il ballottaggio con Terracciano. Alvini lancia il neo acquisto Dessers dal primo minuto insieme ad Okereke, con Zanimacchia spostato sulla trequarti. Escalante in mezzo al campo, in difesa la coppia Chiriches-Vasquez.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Benassi, Milenkovic, M.Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Kouame, Jovic, Sottil. Allenatore: Italiano

CREMONESE: (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Escalante, Sernicola; Zanimacchia; Okereke, Dessers. Allenatore: Alvini