Fiorentina, da lunedì si stringe per Italiano: bisogna trovare l'intesa con lo Spezia

Per il nuovo allenatore della Fiorentina servirà ancora qualche giorno di pazienza, scrive il Corriere dello Sport. In cima alla lista rimane Vincenzo Italiano, cui trattativa sta andando avanti a oltranza, per trovare il giusto punto di equilibrio. Lo Spezia non sembra voler mollare così facilmente la presa: sul contratto è comunque rimasta la clausola rescissoria da un milione per chiunque voglia strapparlo ai liguri. Le alternative portano i nomi di Gabriel Heinze, Claudio Ranieri, Fabio Liverani, Paulo Fonseca e Rudi Garcia. Si rifletterà fino all'ultimo, per arrivare a chiudere la pratica i primi giorni della prossima settimana.