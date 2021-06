Fiorentina, dalla Romania: nel mirino il giovane difensore della Dinamo Bucarest Tone

Occhi in Romania, come già avvenuto in passato. La Fiorentina ha messo nel mirino David Tone, difensore classe 2004 in forza alla Dinamo Bucarest. A riferirlo sono i colleghi romeni di Gazeta Sporturilor, secondo cui il ragazzo avrebbe già svolto qualche allenamento a Firenze. La Dinamo Bucarest valuta il suo cartellino circa 250 mila euro.