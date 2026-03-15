Fiorentina, De Gea sotto esame: allo Zini una gara pesante tra critiche e futuro da decidere

Non capita spesso che un portiere con oltre 500 presenze con il Manchester United si ritrovi a giocare partite decisive per evitare la retrocessione. Eppure la stagione di David De Gea alla Fiorentina sta prendendo proprio questa piega, tra difficoltà inattese, polemiche e la necessità di ritrovare sicurezza in un momento delicato per lui e per la squadra.

Lo spagnolo, abituato a Champions League e finali, ha faticato ad adattarsi a una realtà fatta di lotta punto a punto. Alcuni errori, soprattutto nelle uscite alte, e qualche dichiarazione dopo la sconfitta di Udine hanno alimentato le critiche. In quell’occasione aveva ammesso: “Sul primo gol forse avrei potuto fare meglio, magari potevo uscire sul cross, ma probabilmente avremmo preso gol dopo”. Parole che a Firenze non sono state accolte bene e che hanno riaperto il dibattito sul suo rendimento.

Il dubbio tra i tifosi è cresciuto anche dopo la buona prova di Christensen in Conference League contro il Rakow, ma Vanoli non sembra intenzionato a cambiare. Contro la Cremonese, allo Zini, toccherà ancora a De Gea, che sarà anche capitano. Nei giorni scorsi il portiere ha provato a isolarsi dalle polemiche, intervenendo solo sui social per difendere il collega Kinsky: “Chi non ha mai fatto il portiere non può capire quanto sia difficile giocare in questo ruolo. Tieni la testa alta e ci riproverai”.

Quella contro la Cremonese può diventare una gara chiave anche per il suo futuro. Il contratto scade nel 2028, ma ingaggio e prestazioni spingono la dirigenza a riflettere. Prima di tutto, però, c’è una missione: salvare la Fiorentina e chiudere la stagione senza macchie. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.