Viviano: "La Fiorentina ragioni su De Gea. Martinelli? Non partirei con lui titolare"

Emiliano Viviano è ormai un ospite fisso di Radio FirenzeViola, di cui è opinionista, e ha fatto il punto sul futuro di David de Gea: "Lui è fortissimo, ma ha un'età… La Fiorentina dovrebbe fare un ragionamento diverso, anche se, per quanto mi piaccia e per quanto è bravo, io non partirei il prossimo anno con Martinelli titolare, perché è un ragazzo forte, ma che ha l'opportunità di fare un altro anno importante alla Sampdoria".

C'è un portiere che potrebbe fare al caso della Fiorentina: "Mi viene in mente Wladimiro Falcone. La Fiorentina deve fare questo ragionamento qui: avere un portiere su cui non si investe tantissimo che magari fra due anni rimane a fare il secondo di Martinelli. Poi c'è da ripartire da Fagioli, il migliore anche nel momento più difficile. Ma in generale ci son tanti calciatori che, allenati in un contesto diverso, possono diventare importanti. Bisogna ragionare con lucidità. A centrocampo oltre a Fagioli mi tengo Ndour e uno come Mandragora me lo porto sempre dietro. Vorrei una mezzala di qualità alla Luis Alberto. Di Fabbian sinceramente farei volentieri a meno".

Infine svela un retroscena di mercato: "C'è un ragazzo, Oskar Pietuszewski, polacco classe 2008, fino a gennaio giocava allo Jagiellonia. Qualcuno me l'aveva segnalato e io girai il suo nome a tante squadre di Serie A. Anche alla Fiorentina, ma nessuna squadra italiana si è dimostrata interessata. Ora gioca al Porto, ha appena vinto il campionato da protagonista, è un giocatore incredibile, ma nessuno in Italia ci ha creduto ed è andato in Portogallo per una cifra irrisoria per il suo talento".