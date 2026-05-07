TMW De Gea vuole chiudere la carriera alla Fiorentina. Solo un club potrebbe farlo vacillare

David De Gea vede il suo futuro ancora colorato di viola. L'idea del portiere spagnolo, al netto di una stagione deludente dal punto di vista di squadra, è quella di onorare il suo contratto con la Fiorentina e se possibile chiudere la sua carriera col club gigliato.

Una decisione forte e chiara quella dello spagnolo, che fin dal suo arrivo in riva all'Arno ha fatto capire quanto la scelta di vita oltreché sportiva fosse stata azzeccata. Al termine di questa stagione il portiere spagnolo avrà ancora due anni di contratto con la Fiorentina, fino al 2028, e l'idea è appunto quella di arrivare alla scadenza quando avrà quasi 38 anni.

Il tutto nonostante un interessamento, datato nel tempo, da parte della Juventus che per la prossima stagione cercherà un sostituto di Di Gregorio. Dalle ultime raccolte, c'è un solo club che potrebbe farlo vacillare: si tratta del Manchester United, squadra a cui De Gea è indissolubilmente legato avendoci giocato 12 anni, dal 2011 al 2023. Al momento però non sono emerse voci in questo senso, col futuro del classe '90 che, salvo colpi di scena, sarà ancora alla Fiorentina. Con la maglia gigliata De Gea ha messo insieme in due stagioni un totale di 86 presenze, diventando con l'arrivo di Vanoli in panchina anche il capitano della squadra.