Fiorentina, difesa da ricostruire: oltre a Rugani piacciono anche Cistana e Lovato

vedi letture

La Fiorentina dovrà ricostruire la difesa in vista degli addii praticamente certi di Milenkovic e Pezzella. In tal senso si osserva Rugani, che però piace anche al Betis. Poi resistono le candidature di Cistana del Brescia e di Lovato, giovane talento cresciuto nel Verona di Juric. Più difficile arrivare ad Erlic, considerando che lo Spezia non è molto propenso a trattare con i viola dopo quanto è accaduto. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.