Fiorentina, domani Amrabat si opera per pubalgia: stop di un paio di settimane

Come si apprende da Firenzeviola.it, arrivano conferme in merito ad un'indiscrezione che voleva Sofyan Amrabat prossimo ad operarsi. Il centrocampista della Fiorentina domani si sottoporrà ad un intervento per risolvere un piccolo problema di pubalgia in Francia, per evitare ricadute più avanti: si presume uno stop di circa 2-3 settimane.