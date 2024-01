Fiorentina, dove giocare durante i lavori al Franchi? Sopralluogo di Barone al Braglia di Modena

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha sfruttato la trasferta in terra emiliana non soltanto per stare vicino alla squadra, che alle 20:45 si gioca la possibilità di allungare ulteriormente sulle inseguitrici, ma per sondare il terreno di una delle possibili mete durante i lavori di restyling del Franchi. Il dirigente gigliato, infatti, si è recato personalmente allo stadio Braglia di Modena per effettuare un sopralluogo in quella che potrebbe diventare la casa momentanea della Fiorentina quando il Franchi sarà inagibile per i lavori. Lo riporta Firenzeviola.it.

Come raccolto da TMW, si è trattato di una semplice visita all'esterno dell'impianto sportivo (che oggi era chiuso) da parte del direttore generale della Fiorentina, con il Modena che non è stato coinvolto in questa visita. L'ultima parola per eventualmente ospitare la Fiorentina durante i lavoro di restyling del Franchi spetta al Modena: ad oggi tale ipotesi appare molto remota.