Fiorentina, Dragowski: "Siamo arrabbiati. Proveremo subito a vincere contro la Roma"

Bart Dragowski, portiere della Fiorentina, ha parlato ai canali social del club dopo la sconfitta per 1-0 subita contro l'Udinese: "È stata una partita molto equilibrata con poche occasioni. Ovviamente l'Udinese gioca così in fase difensiva sono molto compatti ed è difficile trovare spazio. Gli ultimi dieci minuti abbiamo provato a vincere e loro sono ripartiti qualche volta e in una di queste ripartenze hanno fatto gol.

Come sono andati Malcuit e Kokorin?

"Saranno sicuramente qualità in più da aggiungere alla squadra. Siamo contenti per Kevin e per Sasha ma siamo arrabbiati per questa sconfitta".

Cosa si aspetta dalle prossime sfide contro Roma e Parma?

"Siamo arrabbiati e lavoreremo duro per vincere la prossima perché i punti servono. Proviamo a vincere e a conquistare punti già dalla Roma".