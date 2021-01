Fiorentina, dubbio Callejon: lo spagnolo potrebbe anche partire nel mercato di gennaio

Situazione di incertezza per quanto riguarda José Maria Callejon. L’esterno spagnolo era arrivato a Firenze dopo l’avventura a Napoli firmando col club del presidente Commisso un contratto biennale con scadenza nel 2022. In viola però le cose non sono andate come sperava e, secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, non sarebbe da escludere una sua partenza nel mercato di gennaio.