Fiorentina, è il Gattuso-Day. Le tappe del primo giorno a Firenze dell'allenatore

Per la Fiorentina è il giorno uno di una nuova vita, o almeno così sperano in molti. Gennaro Gattuso mette piede ufficialmente a Firenze nella giornata di oggi, arrivando in macchina con la famiglia a carico, e c'è da giurarci che non perderà neanche un istante prima di mettersi al lavoro. Accompagnato dai vertici dirigenziali nel Gattuso-Day, l'allenatore visiterà le strutture del club, partendo dallo stadio Franchi fino ad arrivare al centro sportivo di oggi e quel che sarà, il Viola Park. Un'immersione in piena regola nel mondo viola prima di entrare davvero sul piano operativo, con un colloquio a sei occhi con Pradè e Barone, momento fondamentale per mettere le idee punto per punto sul tavolo, dopo aver già dato a grandi linee un'impostazione base (parola d'ordine 4-2-3-1) sulla costruzione della squadra che ha in mente. Da qui passa il presente e il futuro della Fiorentina: se hai a che fare con uno come Gattuso, c'è da giurarci, la volontà è quella di non buttar via neanche un secondo.