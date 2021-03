Fiorentina e Roma ferme sullo 0-0 al 45'. Le emozioni arrivano dal ricordo di Davide Astori

Il primo tempo di Fiorentina-Roma inizia con tanti duelli in mezzo al campo e una buona intensità di gioco. Subito pimpante e propositivo Franck Ribery, anche se la prima occasione è per la Roma con Mkhitaryan che calcia alto dalla distanza. E' il 13esimo minuto, una manciata di secondi prima del ricordo in onore di Davide Astori con lo stop del gioco e l'applauso di tutti i presenti all'interno del Franchi.

Sul campo la prima occasione viola è per Vlahovic ma Pau Lopez è attento. Lo spagnolo bene anche al 36' quando capisce in anticipo le intenzioni di Ribery e anticipa Castrovilli all'interno dell'area dopo un ottimo contropiede degli uomini di Prandelli. Nel finale di frazione meglio la Fiorentina della Roma che al 42' rischia tantissimo per una gomitata di Mancini sul volto di Ribery, ma l'arbitro Calvarese giudica da giallo l'intervento del difensore. Pulgar spara altissimo una buona punizione, mentre l'ultimo acuto è giallorosso con Pellegrini che da lontano impegna Dragowski. Ma nonostante tutto, dopo i primi 45', il risultato resta fermo sullo 0-0.