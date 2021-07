Fiorentina, Erlic fedelissimo di Italiano: trattativa complicata a causa dei costi elevati

Italiano non ha chiesto alla Fiorentina giocatori dello Spezia, ma non è un mistero che fra i suoi ultra fedeli - scrive La Nazione - ci fosse il croato Martin Erlic, 23 anni, ex Sassuolo, che negli ultimi due anni ha messo insieme 55 presenze con Italiano. Nell’ultima stagione, fra l’altro, sono arrivati anche tre gol, tutti di testa, segnati contro Sassuolo, Crotone e Torino grazie a un’altezza che sfiora il metro e 95. Altra variabile: Erlic è stato acquistato dal Sassuolo, che si è riservato una percentuale del 50 per cento sulla rivendita. Insomma, lo Spezia vorrà capitalizzare al massimo, considerando che sul contro del giovane difensore centrale croato – presenze in tutte le nazionali giovanili, non ancora in quella maggiore – hanno chiesto informazioni anche Milan e Napoli.