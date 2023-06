Fiorentina, febbre per la finale di Conference: 10.000 a Praga, in 25.000 al Franchi

vedi letture

Saranno 10mila i tifosi della Fiorentina a Praga. Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio sottolineando come oltre ai circa seimila già con il biglietto per entrare all'Eden Arena, ce ne saranno più di 3mila nella capitale ceca per essere vicini fisicamente alla squadra.

In più anche i possibili 25mila del Franchi che spingeranno da Firenze gli uomini di Italiano: si va componendo anche il mosaico dell'organizzazione in città, con due o tre maxi schermi in aggiunta a quello sopra la Curva Ferrovia, che potranno essere visti da Curva Fiesole, Maratona e Tribuna al costo di 5 euro. La distribuzione dei tagliandi è iniziata nel pomeriggio di ieri attraverso il sito ufficiale della Fiorentina, a cui si affiancherà il Fiorentina Point dalle 10 di domani