Savoia, arriva Matteo Leonardo: il portiere sbarca in prestito dallo Spezia
Il Savoia aggiunge un nuovo tassello alla rosa in vista della prossima stagione di Serie C. Il club oplontino ha ufficializzato l'arrivo del portiere Matteo Leonardo, che si trasferisce in prestito dallo Spezia dopo l'ottima annata vissuta con la Scafatese. L'operazione è stata resa nota attraverso un comunicato pubblicato dalla società campana.
Reduce da una stagione da protagonista
Leonardo arriva a Torre Annunziata dopo aver contribuito in maniera determinante alla promozione della Scafatese tra i professionisti. Nella scorsa stagione il giovane estremo difensore è stato protagonista della vittoria del campionato di Serie D e della successiva Poule Scudetto, attirando l'interesse del Savoia.
Il comunicato del club
Il Savoia ha annunciato così l'operazione:
"Il Savoia 1908 FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del portiere Matteo Leonardo, proveniente dallo Spezia. Il calciatore nella passata stagione è stato grande protagonista con la vittoria del campionato e della Poule Scudetto che gli hanno consentito di conquistare la Serie C e di trasferirsi al Savoia grazie agli ottimi rapporti con la società Spezia Calcio".