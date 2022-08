Fiorentina, giovedì la sfida al Twente: restano a disposizione 700 biglietti del settore ospiti

La sfida fra Twente e Fiorentina si avvicina. Si parte dal 2-1 per la squadra di Italiano del “Franchi” con i sostenitori viola pronti a raggiungere la città olandese per spingere la propria formazione. Come riporta l’edizione odierna de La Nazione, sono 1500 i tagliandi messi a disposizione per il settore ospiti di cui circa 800 andati polverizzati. Resta quindi una disponibilità di 700 posti che saranno a disposizione presso le associazioni del tifo e il Fiorentina Point al prezzo di 20 euro.