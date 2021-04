Fiorentina, i tentavi per il rinnovo di Vlahovic sono andati a vuoto. Serve uno sforzo in più

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino si interessa del futuro di Dusan Vlahovic, dopo l'ennesima prestazione da incorniciare che ha permesso alla Fiorentina di portare a casa un punto nel delicato scontro salvezza di sabato scorso a Genova: "Resta o va? Il rebus Vlahovic" è il titolo scelto stamani dal quotidiano che sottolinea come Commisso, pronto a tornare a Firenze, troverà modo per un colloquio con il serbo per provare a convincerlo a firmare il prolungamento di contratto. Altrimenti, per non rischiare di svalutarlo, non resterebbe che cederlo al miglior offerente (le richieste non mancano). Fino ad oggi, i tentativi di Barone e Pradè per rinnovare il contratto sono andati a vuoto e l’offerta presentata (ingaggio di 2 milioni e prolungamento fino al 2025) non è stata presa in considerazione da Ristic, agente di Dusan. Serve uno sforzo in più (Milan e Roma, per esempio, son pronte a mettergli sul piatto uno stipendio da 3 milioni a stagione) e un progetto tecnico ambizioso. Milan, Roma, Borussia Dortumund, Lipsia, Tottenham, Arsenal e Atletico sono solo alcune delle squadre che di recente hanno sondato il terreno col suo agente.