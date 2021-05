Fiorentina, Iachini: "Ho ritrovato una squadra impaurita. C'era preoccupazione per la B"

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli, ha parlato così della difficile salvezza raggiunta dai viola: "È stata difficile perché non c'è stata una continuità di lavoro. Sono tornato dopo 5 mesi e mezzo, con un calendario tosto e ritrovando una squadra impaurita. Ci siamo messi sotto, abbiamo lavorato. Il condottiero non deve abbassare la testa e deve dare l'esempio, ho cercato di dare l'esempio a tutti. Abbiamo lavorato tanto, non nascondo che c'era un pizzico di preoccupazione".

