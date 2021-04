Fiorentina, Iachini: "Sfortunati negli episodi. C'è rammarico. Vlahovic? Ha lavorato bene"

Queste le parole in sala stampa di Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, nel post partita di oggi contro l’Atalanta: “Nei singoli episodi non siamo stati fortunati, nel secondo gol dell’Atalanta c’era Zapata oltre la linea con la spalla. Nel secondo tempo siamo rientrati con compattezza e c’era la sensazione di poter vincere la partita dopo il pareggio. C’è grande rammarico perché abbiamo perso per un rimpallo. Siamo rimasti in partita fino alla fine, sul pareggio stavamo meglio rispetto all’Atalanta sotto l’aspetto psicologico. Siamo insieme da poche settimane e dobbiamo lavorare ancora sulla fase difensiva. Il primo gol? Non è colpa solo di Jack, dovevamo alzare più la linea: noi marchiamo a zona, non a uomo. Vlahovic? Ha lavorato bene, è stato bravo a farsi trovare pronto nelle verticalizzazioni. Si può dire poco sul piano dell’intensità e dell’impegno della squadra. Ripeto, nei singoli episodi c’è rammarico, specie sul secondo e terzo gol dell’Atalanta: non abbiamo portato a casa ciò che meritavamo”.