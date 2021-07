Fiorentina, idea Vlahovic per del Tottenham. Il serbo piace come erede di Kane

Su Dusan Vlahovic piomba una big del calcio inglese. Si tratta, stando a La Gazzetta dello Sport, del Tottenham, club londinese alla ricerca dell'erede di Harry Kane. La valutazione del centravanti serbo è superiore ai sessanta milioni di euro, ma per adesso Rocco Commisso, numero uno dei viola ha gentilmente chiuso la porta agli Spurs. Da capire cosa potrà accadere se la società del nord di Londra dovesse incassare una somma a tre cifre dalla cessione del capitano dell'Inghilterra e presentarsi alla porta dello stadio 'Franchi' per l'ex Partizan. Il contratto di Vlahovic scade nel 2023 e il rinnovo non è ancora arrivato.