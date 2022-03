Fiorentina, Igor: "Contro Vlahovic ho fatto bene. Purtroppo il calcio è fatto così"

vedi letture

Il difensore della Fiorentina Igor, ieri tra i migliori in campo nella partita contro la Juventus persa dai viola 1-0 a causa di un autogol di Venuti all'ultimo minuto, ha parlato in zona mista al termine della sfida: "Purtroppo il calcio è fatto così, se non sfrutti le occasioni che crei rischi di perdere alla fine. Vlahovic? Personalmente lavoro per rendere sempre al meglio anche contro i grandi attaccanti. Ho fatto bene e devo continuare così. Aspetti positivi? Abbiamo giocato bene ma non è bastato, perché ovviamente ciò che conta è il risultato".