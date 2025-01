Fiorentina, Ikoné è irremovibile: via solo a titolo definitivo. Tutte le richieste per il francese

In casa Fiorentina, la situazione degli esuberi resta uno dei temi principali in vista del mercato invernale, e tra i nomi in uscita spicca quello di Jonathan Ikoné. L'esterno francese, arrivato nel gennaio 2022 dal Lille per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, non ha mai pienamente convinto nella sua avventura in Serie A e potrebbe lasciare il club già nelle prossime settimane.

Secondo quanto riportato dall’edizione fiorentina de La Repubblica, si stanno moltiplicando gli interessamenti per il giocatore. In Italia, Como e Bologna hanno manifestato la volontà di acquisirlo in prestito, ma Ikoné sembra preferire una cessione a titolo definitivo, condizione che ha rallentato eventuali trattative. Sul fronte internazionale, dalla Francia sono emersi i nomi di Nantes e Paris FC, entrambi interessati al profilo del 25enne, ma anche in questo caso la formula del trasferimento rimane un nodo cruciale.

A sorpresa, si registra inoltre l’interesse dei Chicago Fire, squadra della Major League Soccer, che avrebbe già sondato il terreno per portare Ikoné negli Stati Uniti. Con il mercato alle porte, il futuro dell’ex Paris Saint-Germain potrebbe presto prendere una direzione più chiara, consentendo alla Fiorentina di liberare spazio in rosa e risorse economiche.