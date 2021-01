Fiorentina, il ministero ferma definitivamente il progetto stadio: ultima carta l'intervento pubblico

"Il tema Artemio Franchi è chiuso". Con un comunicato ufficiale ieri la Fiorentina ha fatto sapere che il nuovo stadio non si farà dopo che il Mibact ha rifiutato di toccare le scale elicoidali, la copertura della tribuna e la torre di Maratona. Secondo il ministero lo stadio deve mantenere visibile la sua facciata esterna con le sue geniali scale elicoidali e ovviamente il club viola ha detto di no.

L'ultima mossa. L'ultima carta del mazzo è l'intervento pubblico. Nardella potrebbe chiedere al governo un finanziamento dal Recovery Fund da oltre 200 mld. In quel caso, si legge, il Franchi verrebbe riammodernato e dato in concessione ai privati per 99 anni e la Fiorentina si limiterebbe a pagare l'affitto. Non proprio il sogno americano di Commisso, ma già qualcosa. Tra l'altro, vista la crisi di governo attuale, se lo stesso dovesse cadere bisognerebbe ricominciare da capo.