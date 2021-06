Fiorentina, in arrivo l'annuncio di Italiano. L'indiziato per aver sbloccato lo staff è Hristov

Come vi abbiamo raccontato, si è sbloccata la trattativa per portare Vincenzo Italiano a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina e con lui anche il suo staff. Tanti i nomi delle contropartite tecniche usciti in queste ore (da Montiel a Dalle Mura fino a Ferrarini) ma secondo quanto riferisce Sky Sport la carta per sbloccare lo staff dovrebbe essere stata Petko Hristov. In attesa di riscontri ufficiali su questo fronte, la notizia certa riguarda senz'altro l'allenatore e i suoi collaboratori.