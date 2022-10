Fiorentina, in stand by il rinnovo di Venuti: Pierozzi potrebbe insidiarne il posto

In casa Fiorentina è in stan by il rinnovo di contratto di Lorenzo Venuti dopo che nelle ultime settimane erano iniziati i primi colloqui per il suo prolungamento. Italiano nell'ultima occasione gli ha preferito Terzic, un terzino sinistro, nonostante fosse sempre stato lui la prima scelta come sostituto di Dodo. Tra l'altro, la Fiorentina nel suo ruolo sta seguendo da vicino i progressi di Niccolò Pierozzi, attualmente tra i migliori giocatori della Reggina dove sta giocando in prestito. A riportarlo è il Corriere dello Sport.