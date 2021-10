Fiorentina, infortunio nel finale del match per Dragowski: risentimento al retto femorale per lui

Nell’ultima azione di Fiorentina-Napoli, il portiere viola Bartlomiej Dragowski si è accasciato per un problema muscolare. La Fiorentina fa sapere che per il polacco si tratta di risentimento al retto femorale della coscia destra. Un problema da valutare comunque meglio nei prossimi giorni per valutarne la gravità. Questo quanto riportato da FirenzeViola.