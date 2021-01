Fiorentina-Inter, Massa non convince. Il VAR lo corregge sui rigori e Skriniar era da rosso

Molto discussa la direzione di gara in Fiorentina-Inter di Coppa Italia da parte dell'arbitro Massa che già aveva ricevuto diverse critiche nel weekend dopo la direzione di Juventus-Sassuolo. Per la Gazzetta dello Sport il voto in pagella è 5,5 perché "non convince la gestione della partita" e perché di fatto, tutte le decisioni chiave erano state inizialmente errate e poi corrette dal VAR Aureliano. Nel dettaglio della moviola, per la rosea c'è il rigore fischiato in favore dell'Inter al 40' per contatto in area tra Terracciano e Sanchez e giusta anche la marcia indietro sul rigore inizialmente assegnato poco dopo ai viola per presunto contatto, poi rivelatosi nettamente sul pallone, tra Skriniar e Kouamé. Lo stesso difensore slovacco però rischia il doppio giallo al 12' della ripresa per un fallo sempre sull'attaccante gigliato: il rosso ci stava. Non c'è infine il fallo richiesto dalla Fiorentina nell'azione del gol vittoria di Lukaku, il belga sbraccia con Martinez Quarta ma non in modo falloso.