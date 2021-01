Fiorentina, inutile girarci intorno: col Torino è ancora una sfida salvezza. Prandelli docet

Messo da una parte per un momento il mercato - c'è chi, come Pradè, dice definitivamente - la Fiorentina torna a pensare al campo e all'impegno che questa sera aprirà le danze nel girone di ritorno di Serie A, come già successo peraltro ad inizio campionato: i viola di Prandelli sono chiamati alla trasferta di Torino sul campo di una squadra, quella granata, ancora gravemente ferita dall'avvio difficoltoso in campionato ma che già nello scorso turno col Benevento ha mostrato la volontà di provare a cambiar marcia, col pareggio riacciuffato nei minuti di recupero. Prandelli ha mantenuto il profilo basso e ricordato, qualora ce ne fosse bisogno, che nonostante la classifica stia tornando a sorridere, quella con il Torino sia ancora a tutti gli effetti una sfida salvezza. Tornare a guardare troppo in alto, d'altronde, rischia di abbattere nuovamente una squadra che più volte si è dimostrata fragile: Prandelli lo sa e non vuole correre rischi: basta poco per tornare a navigare in acque pericolosissime.