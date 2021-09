Fiorentina, Italiano: "Con l'Inter giocheremo come sempre. Spero non ci siano cali"

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, a margine della conferenza stampa della vigilia della sfida contro l'Inter, ha risposto ad alcune domande dei tifosi tramite i canali ufficiali del club viola:

Contro l'Inter proverete a giocare in contropiede?

"No, vogliamo la solita partita cercando di subire meno possibile e di metterli in difficoltà quando abbiamo noi la palla poi vedremo come si metterà la gara, se l'inter ci costringerà a difenderci o saremo bravi a proporci".

Lei ha in mente una difesa ideale?

"La difesa a quattro, i nomi sono quelli perché siamo in otto e stanno ruotando tutti e chi gioca deve difendere con il coltello tra i denti perché fare gol e proporre il gioco ok ma poi è importante la fase difensiva e i 4 che giocano devono difendere la porta con il coltello tra i denti come detto".

Cosa ci può dire di Bonaventura?

"Sono felice per come si pone con i compagni, ha esperienza, grande vissuto e carattere per guidare i compagni più giovani. Sono contento per il suo primo gol perché i centrocampisti devono accompagnare gli attaccanti in gol".

Chi può giocare esterno d'attacco in caso di bisogno?

"Bonaventura in passato l'ha fatto, lo stesso Castrovilli ha quelle caratteristiche e loro due all'occorrenza possono essere attaccanti aggiunti".

La preparazione vi ha permesso di essere pronti in questo momento della stagione, si aspetta però dei cali nel corso del campionato?

"Mi auguro che non ce ne siano perché tutti lavoriamo per iniziare bene e mantenere un certo equilibrio evitando momenti di cali e difficoltà, non c'è una strategia ma l'obiettivo di iniziare bene e mantenere l'equilibrio e speriamo che cali e infortuni siano pochi, almeno lavoriamo per questo".