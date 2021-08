Fiorentina, Italiano: "Il nuovo capitano sarà Biraghi: sarà una guida e la fascia gli farà bene"

vedi letture

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Roma, ha parlato anche del nuovo capitano viola dopo la partenza di Pezzella: "Per quel che riguarda il capitano in questo momento penso che Biraghi possa essere un calciatore che possa prendere l'eredità di Pezzella. Ha tanta voglia di rivalsa e di riscatto, Può essere una guida per i compagni e la fascia credo che possa fargli bene, ha qualità e può far gioire il pubblico. Non gliel'ho ancora comunicato, penso che le mie parole gli faranno piacere".

Clicca qui per il live della conferenza stampa