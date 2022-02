Fiorentina, Italiano: "Perso Vlahovic ma non identità. Contento per Piatek"

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, analizza così in conferenza stampa la vittoria in extremis ottenuta contro lo Spezia: “Confermiamo quanto di buono fatto a Bergamo e finalmente facciamo due prestazioni di livello una dietro l’altra. L’entusiasmo ero convinto potesse darci qualcosa in più e l’ha fatto. Abbiamo creato tanto, concesso poco, quello che cerchiamo di fare. Sono contento, siamo stati maturi, abbiamo lavorato come dobbiamo fare, sapendo anche la forza di uno Spezia, in casa, con una difesa ermetica e che veniva da quattro risultati utili in fila. Vincere al Picco è una grande soddisfazione”.

Non è stata una vittoria facile.

“Qui è dura per tutti, c'è voluto un tiro alla fine per vincere, anche se un errore la stava per compromettere. Abbiamo giocato ad alti livelli, uscire da qui con tre punti non è facile. Siamo contenti”.

Piątek decisivo, ma un errore dal dischetto.

“Ci sono maledizioni che iniziano a colpire le squadre sui rigori e ho paura stia iniziando a colpire noi. Ne stiamo sbagliando troppi, e anche altre situazioni che possono indirizzare le partite. Dobbiamo migliorare anche se abbiamo rigoristi di qualità, devono cercare di tornare infallibili”.

È una nuova Fiorentina questa?

“Abbiamo perso il nostro finalizzatore, ma la Fiorentina non ha perso identità, organizzazione, la voglia di creare gioco e quindi ora abbiamo Piątek e Cabral, due ragazzi d’oro. Sono contento per i gol di Piątek, sono contento di Cabral che è giovane, abbiamo Ikone che abbiamo inserito pian pianino. Le vittorie aiutano, dobbiamo ottenerne tante per aumentare l’entusiasmo e da lì possiamo ancora crescere”.