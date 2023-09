Fiorentina, Italiano: "Prestazione di carattere, volevamo riscattare la brutta sconfitta di Milano"

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, commenta così ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-2 contro l'Atalanta: "Non ci capita spesso di vincere in rimonta, dopo una sconfitta pesante come quella di Milano abbiamo dimostrato carattere contro una squadra che arriverà tra le prime anche in questo campionato. Contro l'Inter abbiamo commesso tantissimi errori abbandonando il campo nell'ultima mezz'ora. Ci ha dato fastidio passare questi quindici giorni tra mugugni e polemiche. Volevamo riscattarci e ci siamo riusciti".

Quanto sta crescendo la capacità di risolvere la partita?

"Parisi nei primi venti minuti avrà toccato 70 palloni, quando sei tu il regista devi essere qualitativo anche perché aveva tanto spazio per farlo. Avevamo bisogno di questa vittoria, mi piace da impazzire quando fanno gol i subentrati".

Che giocatore è Kouame?

"Sta confermando il suo valore, è un grande uomo squadra, ha uno spirito da giocatore maturo. Che giochi dall'inizio o entri dopo mantiene sempre la stessa mentalità. Con lui si può andare in guerra, perché non ti abbandona mai".

Come valuta la prestazione di Nzola?

"Deve fare il lavoro di oggi, chiaro che se lo condisse col gol sarebbe perfetto. Il suo compito è lavorare spalle alla porta e sono convinto che crescerà, secondo me sta pagando il fatto di non segnare. Deve restare sereno, i gol suoi e di Beltran arriveranno ma prima devono pensare al bene della squadra. Beltran è arrivato dalla Nazionale, Gonzalez aveva fatto gol e veniva da un periodo positivo. Lui piano piano comincerà a capire il calcio italiano, ha capito che dietro le squadre sono strutturate. Siamo alla quarta giornata, i margini di miglioramento sono ancora ampi".