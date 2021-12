Fiorentina, Italiano: "Prima mezz'ora sofferta, il gol ci ha sbloccato. Felici di avere Vlahovic"

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato a DAZN dopo la vittoria per 4-0 contro la Salernitana che permette ai viola di salire al quinto posto in classifica: “Non eravamo partiti come al solito però c’è anche l’avversario che nella prima mezzora ha chiuso tutti i varchi e ripartita bene. Ma abbiamo questa concretezza che prima ci mancava sbloccando la gara con Jack da fuori aria e poi la gara ha avuto un esito più tranquillo per noi. In casa siamo riusciti nuovamente a fare bene, a far gol e vincere. Ora abbiamo altre tre gare e vogliamo chiudere al meglio l’annata. Igor? Non mi era mai capitato di vedere un centrale difensivo fare un doppio passo in mezzo al campo. Mi ha fatto un po' arrabbiare perché non possiamo mai abbassare la concentrazione. I ragazzi lo sanno, dobbiamo tenere il piede sull’acceleratore perché sennò come a Empoli rischiamo di mettere in pericolo un risultato acquisito".

Su Vlhaovic

"Attacchiamo poco il primo palo e oggi Vlahovic è stato bravo a farlo trovando il gol. Sono contento per lui perché si allena bene, ha fame e sta migliorando sotto alcuni aspetti come quello di cui sopra. Si applica e ha voglia di crescere, siamo felici di averlo nel nostro reparto offensivo. È un giocatore molto concreto".

Sulla cena da offrire a Callejon e la squadra

"Si è dimenticato che in settimana gliel’ho offerta a tutta la squadra. Callejon ha fatto bene, sono contento di lui e se c’è da pagarne un’altra sono contento di farlo visti i risultati".