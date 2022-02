Fiorentina, Italiano: "Questa partita può essere determinante per il nostro percorso"

vedi letture

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro l'Atalanta:

Come arriva la Fiorentina a questa sfida importante?

"Il bello è questo, quando hai dei momenti negativi, riesci a reagire come abbiamo fatto noi vuol dire che la squadra crede in quello che fa e siamo riusciti a ottenere due grandi risultati. Oggi incontriamo di nuovo una delle squadre più forti del campionato e vediamo se riusciamo a superare anche questo esame".

L'Atalanta quanto perde senza Zapata e Muriel?

"Sono due giocatori che negli ultimi anni hanno fatto la differenza. Per Gasperini è meglio averli e per noi è positivo non incontrarli. Però hanno sempre giocatori difficili da affrontare, imprevedibili e forti nell'uno contro uno. Ci vorrà grande attenzione perché l'Atalanta è una squadra pericolosa fino al 95'".

Allegri dice che anche voi siete in corso per la Champions, cosa pensa?

"Mi fa piacere, vuol dire che siamo nei pensieri degli avversari. Questo ci deve dare forza e spinta, perché vuol dire che siamo sulla strada giusta. È una partita che può determinare tanto e speriamo di poter superare bene questo esame".