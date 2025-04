Fiorentina, Kean out contro il Cagliari: l'attaccante è volato a Parigi stamattina

vedi letture

La notizia è ormai nota da qualche ora: Moise Kean non sarà a disposizione di Raffaele Palladino per la sfida di questo pomeriggio della Fiorentina alla Unipol Domus Arena contro il Cagliari. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, l'attaccante nelle scorse ore ha lasciato il ritiro in Sardegna, facendo scalo a Firenze per poi volare a Parigi presumibilmente per motivi familiari. Proprio nella capitale francese infatti, vive una parte della famiglia del giocatore.

Sicuramente Palladino non lo avrà a disposizione per il delicato confronto contro il Cagliari di Nicola, che inizialmente era fissato per lunedì alle 15 e che è stato rinviato a oggi a causa del decesso di Papa Francesco. A questo punto è lecito immaginarsi una coppia d'attacco formata da Beltran insieme a Gudmundsson con Zaniolo pronto a subentrare dalla panchina.

Le ultime di formazione sulla Fiorentina.

Nei tre davanti a De Gea spazio a Pablo Mari centrale con al fianco Pongracic e Ranieri, rientrano poi due pezzi da novanta come Dodo e Gosens dal 1' sulle due corsie. Verso la conferma il tridente di centrocampo delle ultime uscite (Cataldi play e Mandragora con Fagioli mezzali), mentre davanti non c'è Moise Kean (costretto a lasciare il ritiro) e si va dunque verso la coppia d'attaccanti formata da Beltran e Gudmundsson (con Zaniolo prima alternativa).