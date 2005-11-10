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Fiorentina, Kean in ritardo al Viola Park: ha fatto sapere al club di non volersi allenare

Fiorentina, Kean in ritardo al Viola Park: ha fatto sapere al club di non volersi allenare TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026
Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 11:47Serie A
Il centravanti italiano classe 2000 sta forzando la mano con i viola e il ds Fabio Paratici per ottenere la cessione al Como.

Moise Kean va allo scontro con la Fiorentina. Secondo quanto riportato da FirenzeViola, il centravanti classe 2000 è arrivato in ritardo al Viola Park e ha fatto sapere al club la sua volontà di non allenarsi. Manca sempre meno alla fine del mercato, ma l'obiettivo dell'italiano sembra quello di forzare la mano e ottenere il via libera per la cessione al Como, società con cui ha l'accordo ormai da tempo sul contratto.

La situazione

Proprio ieri è arrivato il rilancio da parte dei lariani, che hanno messo sul piatto 35 milioni di euro di parte fissa e 5 di bonus per Kean. Paratici sa che l'offerta è congrua al valore del calciatore, considerando anche la scadenza del suo contratto nel 2029, ma non può privarsi di lui senza un vero sostituto, pur essendosi già tutelato con l'acquisto di Mateo Pellegrino dal Parma. Presto ci saranno novità.

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