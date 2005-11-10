Inter, Massolin verso la partenza per trovare spazio: la formula e i club interessati
L'Inter continua a lavorare alle uscite in questo finale di mercato estivo. Fra i giocatori che andranno sicuramente a maturare altrove c'è il nuovo arrivato dal Modena, Yanis Massolin. Troppa la concorrenza in mediana per dare speranza di un adeguato minutaggio al francese, che sta cercando la sistemazione adeguata per la prossima annata.
La formula per Massolin
Il Monza è la squadra che si è interessata di più a lui in Italia, mentre all'estero sembra avere particolare mercato in Patria, dove si sono mosse chiedendo informazioni Nizza, Angers e Troyes in particolare. C'è da capire alla fine con quale formula potrà salutare - almeno temporaneamente - Milano. L'Inter infatti sembra prediligere una sua uscita in prestito secco o comunque senza perdere il controllo del ragazzo.
Questo aspetto potrebbe influenzare le pretendenti in Italia, visto che dalla Serie A sembrano prediligere la possibilità di riscattare il giocatore. Dalla Francia invece i club interessati aprono anche al prestito secco.