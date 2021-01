Fiorentina, l'arrivo di Kokorin non sblocca Kouamé: l'ivoriano resta a Firenze

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante le molte offerte ricevute dall'Italia, con Verona e Torino in cima alle pretendenti, ma anche dall'estero con Eintracht e Schalke pronte all'offerta a titolo definitivo, Christian Kouamé resterà alla Fiorentina. L'arrivo di Kokorin sembrava aver riaperto uno spiraglio in uscita per l'ivoriano, ma il club viola non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare e ha deciso di fare muro.