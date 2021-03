Fiorentina, l'espulso Milenkovic rientra prima. Vlahovic candidato titolare in Azerbaigian

Come scrive Firenzeviola.it, a causa dell'espulsione rimediata ieri sera in Serbia-Portogallo, il difensore Nikola Milenkovic tornerà anticipatamente a disposizione di Iachini e della Fiorentina. Già domani il classe '97 sarà nel capoluogo toscano, dato che non potrà prendere parte (a differenza del compagno e amico Vlahovic, candidato anzi a un posto da titolare) all'incontro di martedì in Azerbaigian.