Fiorentina, l'Inter valuta un esporto alla Procura Federale contro Rocco Commisso

Dopo l'intervista di Rocco Commisso al Financial Times l'Inter, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sta valutando un esposto in proprio, in assenza di un intervento della Procura Federale, anche se diversi club si attendono un deferimento nei confronti di Commisso.

Nei mesi scorsi lo stesso patron della Fiorentina aveva attaccato i nerazzurri in merito alla vittoria dello scudetto pur con i conti in rosso e anche Joe Barone, direttore generale viola, aveva parlato di club che non rispettano le scadenze e che fanno mercato con i soldi risparmiati. A riportarlo è Calcio e Finanza.