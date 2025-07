Fiorentina, Luca Lezzerini tornerà in viola: sarà lui il terzo portiere

La Fiorentina ha scelto il suo terzo portiere. Detto della gerarchia chiara per i primi due posti, con David De Gea chiaramente titolarissimo e il giovane Tommaso Martinelli come riserva, da utilizzare in determinate situazioni per permettergli di fare comunque esperienza, per l'ultima casella che completerà il pacchetto degli estremi difensori ci sarà un ritorno, quello di Luca Lezzerini. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it il portiere classe 1995, cresciuto nelle giovanili viola, tornerà a Firenze dopo otto anni. Svincolato dopo l'ultima esperienza al Brescia, Lezzerini - 4 gare tra il 2015 e il 2017 in prima squadra con la Fiorentina - sarà di fatto il terzo di Stefano Pioli, risultando utile anche per la lista UEFA per quanto riguarda i calciatori cresciuti nel vivaio.

lo stesso Lezzerini raggiungerà il resto del gruppo nella giornata di venerdì direttamente in Inghilterra, dove la Fiorentina disputerà tre partite amichevoli: la prima domenica contro il Leicester, la seconda martedì contro il Nottingham Forest e l'ultima sabato 9 agosto a Old Trafford contro il Manchester United.

Via Christensen.

Dopo l'addio di Pietro Terracciano, passato al Milan, anche Oliver Christensen è destinato a lasciare la Fiorentina, con lo Sturm Graz che è vicino al suo acquisto, tanto che l'estremo difensore nella giornata di oggi non si è allenato nel ritiro inglese dei viola.