Ufficiale Como Women, Martina Viesti ceduta in prestito annuale all'Arezzo

F.C. Como Women comunica di aver ceduto a titolo temporaneo all'Arezzo le prestazioni di Martina Viesti, difensore classe 2006, neo-acquisto del mercato estivo. La calciatrice vestirà la maglia delle toscane fino a giugno 2026.

LEGGI ANCHE:

Como Women, presa la danese Madsen. Salutano due calciatrici - Clicca qui!

Il calendario della Serie A Women 2025-26: si parte il 4 e il 5 ottobre - Clicca qui!

Doppio rinforzo per il Como Women, ecco Alexandra Chidiac e Veronica Bernardi - Clicca qui!

Como Women, domani il via della stagione: da Rizzon a Gilardi ci sono 4 rinnovi - Clicca qui!

Como Women, rinnovato il prestito di Zara Kramzar: "Raggiungeremo grandi traguardi" - Clicca qui!

Colpaccio del Como per andare all'assalto della Serie A: arriva Vero Boquete in attacco - Clicca qui!

Como Women, arriva la conferma di mister Sottili. Annunciato il rinnovo di contratto - Clicca qui!