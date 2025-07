Comolli: "Ho detto a Weah di stare attento. Ho parlato con Vlahovic: situazione chiara tra noi"

Arrivano altri passaggi della lunga intervista di Damien Comolli a Sky Sport, a cominciare dal caso Douglas Luiz: "Io credo che la Juventus meriti rispetto, penso che la società nessuno stia sopra a tutto, è un'istituzione. Tutti devono rispettare la società e nessuno è più grande del club, partendo ovviamente da me. Ho parlato con il giocatore, quando non è rientrato, ho detto a lui che nessuno può mancare di rispetto al club. Il club è tutto e va curato, c'è una dirigenza di vincenti ché devono essere rispettati. Non so se sia una linea dura ma è necessario che venga fatto come ho detto. Penso che Douglas abbia fatto un errore e lo ha riconosciuto. Ha fatto di tutto per scusarsi con i suoi compagni e con l'allenatore. Questo questo è un caso".

Parole importanti e dure anche nei confronti di Timothy Weah: "I giocatori vengono seguiti, nessuno li spenge per essere ceduti, perché noi diamo rispetto e richiediamo rispetto. Con Timothy penso potrebbe crearsi un problema e gliel'ho detto. Quando tu dici ad alta voce che vuoi unirti a una squadra questa squadra deve volerti, perché se poi non ti vuole cosa fai? Rimani in un angolo e non hai modo di andare? Ho capito che vuole andare solo al Marsiglia, ma cosa succede se il Marsiglia non fa un'offerta? Quindi gli ho detto di stare attento".

Infine sul caso relativo al futuro di Vlahovic: "Su Vlahovic la situazione è semplice, abbiamo avuto una bella conversazione negli Stati Uniti, molto aperta e chiara. Siamo stati onesti tra di noi. Siamo arrivati alla conclusione che se arriverà una buona opportunità per lui, calcistica, e finanziaria per noi, allora lascerà il club. Sta cercando al momento, noi stiamo aspettando. Non abbiamo ancora offerte ma molte persone hanno chiamato. Non ci sono state però offerte formali o approcci ufficiali. Se arriveranno partirà, altrimenti resterà. La situazione è molto chiara tra di noi".