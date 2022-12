Fiorentina, Mandragora: "Vedo bene Castrovilli. Amrabat? Mondiale straordinario, lo aspettiamo"

vedi letture

Al termine di Fiorentina-Monaco, conclusa per 1-1, ha parlato ai media presenti al Franchi, tra cui FirenzeViola.it, Rolando Mandragora. Queste le sue dichiarazioni: “È stato un test impegnativo. Ci stiamo preparando bene per la ripresa del campionato. Abbiamo fatto una buona gara mettendo una buona intensità, ma abbiamo pareggiato”.

A livello fisico sembrate in buona condizione. È così?

“Stiamo bene fisicamente e mentalmente. Durante la settimana lavoriamo bene, ci stiamo preparando al meglio, vogliamo ripartire forte e fare più punti possibile”.

Peccato per il gol mancato...

“Ho provato a calciare di destro anche se preferisco il sinistro. Purtroppo, non è andata bene, speriamo arrivino in campionato”.

A che percentuale siete di preparazione fisica?

“Dare una percentuale precisa è difficile. Stiamo lavorando bene, vogliamo farci trovare pronti. Non vediamo l’ora riinizi il campionato”.

Come la vede l’evoluzione del centrocampo?

“Il mister ha sperimentato me a tre, poi ci siamo messi col trequartista che aiuta anche in fase di non possesso. Le dinamiche più o meno sono le stesse, credo ci stia portando dei benefici”.

Quanto aspettate il rientro di Amrabat?

“Aspettiamo Sofy, spiace non sia arrivato in finale, ma ora lo aspettiamo qua. Ha fatto un Mondiale strepitoso, così come tutto il Marocco. Complimenti a loro”.

Come vede il rientro di Castrovilli?

“Gaetano lo vedo bene, già dopo i primi giorni da quando era rientrato. Non ha mostrato alcuna paura, non vediamo l’ora di riaverlo del tutto assieme a noi”.