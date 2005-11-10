Fiorentina, Mastantuono: "Un onore entrare nella storia di un club così prestigioso"

L'attaccante della Fiorentina Franco Mastantuono ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Venezia vinta per 2-4 e valevole per la 4^ giornata di Serie A.

Sei il più giovane nella storia della Fiorentina a fare una tripletta: cosa significa per te?

"Per me è un onore entrare nella storia di un club così prestigioso. Era importante trovare il risultato, oggi abbiamo fatto una grande partita. Contento per la vittoria oltre che per i gol".

Volevi dare il premio Mvp a Fagioli?

"Ha fatto una grande partita, come tutta la squadra. Molto contento per la vittoria".