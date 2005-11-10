Fiorentina, Mastantuono: "Un onore entrare nella storia di un club così prestigioso"
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L'attaccante della Fiorentina Franco Mastantuono ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Venezia vinta per 2-4 e valevole per la 4^ giornata di Serie A.
Sei il più giovane nella storia della Fiorentina a fare una tripletta: cosa significa per te?
"Per me è un onore entrare nella storia di un club così prestigioso. Era importante trovare il risultato, oggi abbiamo fatto una grande partita. Contento per la vittoria oltre che per i gol".
Volevi dare il premio Mvp a Fagioli?
"Ha fatto una grande partita, come tutta la squadra. Molto contento per la vittoria".
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