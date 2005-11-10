Fiorentina, Pellegrino: "Oggi si è vista la cattiveria che è mancata nelle altre partite"
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L'attaccante della Fiorentina Mateo Pellegrino ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Venezia vinta per 2-4 e valevole per la 4^ giornata di Serie A.
Sensazioni?
"La squadra ha fatto molto bene, si è vista la cattiveria che è mancata nelle altre. La vittoria è la cosa più importante per la Fiorentina".
Tu e Mastantuono gli attori protagonisti?
"L'avevamo già detto che dopo la prima vittoria avremmo fatto una grigliata al Viola Park, la offriamo io e Mastantuono. Vittoria importante dopo una settimana difficile".
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